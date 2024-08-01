Эксперт Ульянов: для защиты от спам-звонков стоит завести две сим-карты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для защиты от спам-звонков лучше иметь две сим-карты, рассказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эксперт пояснил, что при указании номера телефона на различных сервисах он может попасть в базу, которая в дальнейшем будет использоваться для прозвона.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Понятное дело, что должен соблюдаться порядок передачи данных. Но, к сожалению, не все организации, которые собирают их, должным образом соблюдают закон. Некоторые могут передавать номера третьим лицам.

Чтобы защититься от частых нежелательных звонков, специалист посоветовал не указывать при регистрации номер, который используется в повседневной жизни. Для этих целей лучше завести отдельную сим-карту.

"Один номер вы будете использовать для общения с людьми, которых знаете лично, а также входа на "Госуслуги" и в банковские приложения. Второй можно оставить для различных подписок, программ лояльности в магазинах и прочих вещей", – объяснил Ульянов.

Вместе с тем следует помнить, что если долго не пользоваться номером, сотовый оператор может его забрать. Поэтому стоит поддерживать работоспособность сим-карты и не допускать обнуления баланса, заключил специалист.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что на прослушку смартфона может указывать перегрев устройства, шумы и эхо во время звонков. Насторожить должно и повышенное потребление мобильного трафика: шпионские программы часто передают собранную информацию через интернет, объяснил парламентарий.

