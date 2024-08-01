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01 августа, 08:30

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Эксперт Ульянов: для защиты от спам-звонков стоит завести две сим-карты

Эксперт по кибербезопасности назвал способ защиты от спам-звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для защиты от спам-звонков лучше иметь две сим-карты, рассказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эксперт пояснил, что при указании номера телефона на различных сервисах он может попасть в базу, которая в дальнейшем будет использоваться для прозвона.

Понятное дело, что должен соблюдаться порядок передачи данных. Но, к сожалению, не все организации, которые собирают их, должным образом соблюдают закон. Некоторые могут передавать номера третьим лицам.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Чтобы защититься от частых нежелательных звонков, специалист посоветовал не указывать при регистрации номер, который используется в повседневной жизни. Для этих целей лучше завести отдельную сим-карту.

"Один номер вы будете использовать для общения с людьми, которых знаете лично, а также входа на "Госуслуги" и в банковские приложения. Второй можно оставить для различных подписок, программ лояльности в магазинах и прочих вещей", – объяснил Ульянов.

Вместе с тем следует помнить, что если долго не пользоваться номером, сотовый оператор может его забрать. Поэтому стоит поддерживать работоспособность сим-карты и не допускать обнуления баланса, заключил специалист.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что на прослушку смартфона может указывать перегрев устройства, шумы и эхо во время звонков. Насторожить должно и повышенное потребление мобильного трафика: шпионские программы часто передают собранную информацию через интернет, объяснил парламентарий.

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Медведева Светлана

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