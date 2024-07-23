Роскачество рекомендовало регулярно проверять историю операций по картам

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Россиянам посоветовали как можно чаще проверять историю операций по карте. Если деньги не дошли до получателя, необходимо проверить корректность платежа. В случае ошибки на одну или две цифры в номере нужно написать заявление в банк, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Там уточнили, что на основании обращения банк обратится к человеку, которому были переведены средства. Если он согласится, деньги будут возвращены. В случае отказа рекомендуется обратиться в полицию.

При переводе денежных средств через подозрительные сайты или при оставлении там личных данных необходимо заблокировать карту, подать заявление в банк, обратиться в полицию и связаться со страховой компанией.

Эксперты добавили, что с 25 июля 2024 года банки будут проверять денежные переводы клиентов и возвращать средства, если они были отправлены на мошеннические счета из базы данных Центробанка. Банк также может вернуть ошибочно переведенные средства, если операция была совершена по ошибке клиента. Однако это зависит от условий договора с банком и политики конкретного финансового учреждения, пояснили в пресс-службе.

"По закону банк может расследовать финансовые преступления до 60 дней. В этот период банк должен отреагировать на ваше обращение и предоставить письменный детальный ответ. Если принято положительное решение, то банк обязан вернуть деньги на карту в срок до 60 дней согласно условиям договора", – объяснили специалисты.

В Роскачестве порекомендовали проверять сайты, на которых совершаются покупки или оставляются личные данные. Адресная строка браузера должна начинаться с https://, а дата создания не должна быть "на днях".

"Никому не сообщайте свои персональные и платежные данные, особенно это касается номера карты и кода подтверждения операций. Используйте надежные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты учетных записей", – добавили в ведомстве.

Как рассказала эксперт платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в эфире радио Sputnik, в случае взлома аккаунта на "Госуслугах" специалисты в МФЦ помогут заблокировать доступ к взломанному аккаунту.

"Самый простой способ – идите в те МФЦ, которые занимаются сервисом поддержки "Госуслуг". Специалисты помогут заблокировать доступ к взломанному аккаунту, откроют новый и поменяют пароль. Дальше нужно обязательно зайти во вкладку, которая показывает, с каких гаджетов был вход на портал, сделать фотографию этой страницы. Если будет что-то сомнительное, то этот снимок поможет в полиции доказать, что вход на "Госуслуги" был не с вашего телефона или компьютера", – отметила эксперт.

Она также добавила, что необходимо посмотреть, какие данные скачивались в тот момент, пока мошенники имели доступ к аккаунту. По ее словам, необходимо зайти в раздел "Разрешения и доверенности" и отозвать те, которые человек не давал. Также необходимо быстро их аннулировать и отключить.

"Если вдруг есть активные сеансы, тоже аннулируйте. Посмотрите, какие запросы отсылались, если есть какие-то известные компании, свяжитесь с ними, сообщите по горячей линии, что ваш личный кабинет был взломан, и вы никаких разрешений не даете, никаких кредитов не берете, никаких данных никому передавать не разрешаете", – подчеркнула Храпунова.

Спустя три дня необходимо проверить кредитную историю.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как создать надежный пароль. Он должен состоять из цифр, знаков, заглавных и строчных букв и быть длиннее 12 символов.

Как отметил Ульянов, сложный пароль помогает снизить риск взлома. Для каждого аккаунта он должен был свой. Пароль из разнообразных цифр, букв и значков существенно усложнит жизнь потенциальным злоумышленникам.