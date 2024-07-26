Депутат Немкин: перегревание телефона, шумы и эхо являются признаками прослушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Перегревание телефона, шумы и эхо во время звонков, а также повышенное потребление мобильного трафика могут быть признаками установленной прослушки на гаджете. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Депутат объяснил, что проверка смартфона на наличие прослушки является важным шагом для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных и личной информации. Он рекомендует обращать внимание на необычное поведение устройства. Перегрев, шумы и эхо во время звонков могут быть признаками наличия шпионского ПО. Эти признаки говорят о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам, объяснил Немкин.

Кроме того, парламентарий рекомендовал проверить потребление мобильного трафика, поскольку шпионские программы часто передают собранную информацию через интернет.

"Также стоит обратить внимание на то, какие приложения потребляют больше данных, чем обычно", – заключил он.

Ранее в Роскачестве рассказали, как проверить телефон на предмет слежки. Там посоветовали набрать комбинацию *#21# и отправить вызов, после чего на экране смартфона появится информация о переадресации. Если во всех пунктах будет стоять отметка "Не переадресовано" или "Отключено", то устройство в порядке. Если переадресация настроена, то можно использовать код ##002# или *#62#, чтобы узнать, куда перенаправляются данные.