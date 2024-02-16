Владельцев iPhone предупредили о новом вирусе, который может красть личные данные

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Одна из зарубежных компаний в сфере кибербезопасности заявила об обнаружении нового вируса для iOS, который может красть личные данные. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Tom's Hardware.

Уточняется, что троян для iPhone получил имя GoldPickaxe.iOS. Он способен похищать данные распознавания лиц, удостоверения личности и различные СМС, что позволяет злоумышленникам взламывать банковские счета своих жертв.

Изначально вирус был разработан для устройств с системой Android. На iOS он попал при помощи сервиса, где тестируют бета-версии приложений до попадания в магазин App Store. Когда лазейку обнаружили и удалили приложение, злоумышленники стали распространять вирус через другой программный профиль.

Сейчас хакеры просят жертв скачать и установить профиль MDM, что позволяет загрузить троян в обход магазина приложений. Большая часть пострадавших находится во Вьетнаме и Таиланде, однако угроза существует и для других государств. Эксперты уже сообщили о проблеме в Apple.

Ранее зарубежные СМИ рассказывали, что за некоторыми журналистами из Индии следили со стороны правительства страны с помощью шпионского программного обеспечения для iPhone. Слежка якобы велась при помощи программы Pegasus от израильской фирмы NSO Group.

Количество пострадавших не разглашалось, однако при помощи программы, писали журналисты, возможно похитить сообщения, фото и переписку, а также записать звонки на устройство и получить доступ к камере и микрофону.

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