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18 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": интернет-аферисты начали взламывать аккаунты ищущих работу россиян

"Московский патруль": интернет-аферисты начали взламывать аккаунты ищущих работу россиян

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Интернет-аферисты начали взламывать аккаунты россиян, которые ищут работу. Чтобы завлечь жертв, злоумышленники опубликовали в Сети вакансии с хорошим заработком и даже предлагают помощь в заполнении резюме.

Однако все предложения являются фейком, при отклике на которые соискатель попадает на фишинговый сайт. Далее у него крадут аккаунт, с которого всем контактам рассылается вредоносное приложение. С помощью него мошенники только за последние три недели похитили у своих жертв порядка шести миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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