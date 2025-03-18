"Московский патруль": интернет-аферисты начали взламывать аккаунты ищущих работу россиян

Интернет-аферисты начали взламывать аккаунты россиян, которые ищут работу. Чтобы завлечь жертв, злоумышленники опубликовали в Сети вакансии с хорошим заработком и даже предлагают помощь в заполнении резюме.

Однако все предложения являются фейком, при отклике на которые соискатель попадает на фишинговый сайт. Далее у него крадут аккаунт, с которого всем контактам рассылается вредоносное приложение. С помощью него мошенники только за последние три недели похитили у своих жертв порядка шести миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".