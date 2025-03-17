"Московский патруль": мошенники придумали способ получения доступа к сим-карте

Мошенники придумали новую схему, в рамках которой они получают доступ к сим-картам и мобильному банку жертв.

Аферисты звонят гражданам и представляются инженерами оператора связи. Затем под предлогом "проверки телефонной линии" они просят набрать комбинации вроде #90, #09 или других. Нажатие этих цифр передает управление сим-картой злоумышленникам, в результате чего они могут совершать звонки за ваш счет и получать доступ к банковским приложениям.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

