17 марта, 21:30Безопасность
"Московский патруль": мошенники придумали способ получения доступа к сим-карте
Мошенники придумали новую схему, в рамках которой они получают доступ к сим-картам и мобильному банку жертв.
Аферисты звонят гражданам и представляются инженерами оператора связи. Затем под предлогом "проверки телефонной линии" они просят набрать комбинации вроде #90, #09 или других. Нажатие этих цифр передает управление сим-картой злоумышленникам, в результате чего они могут совершать звонки за ваш счет и получать доступ к банковским приложениям.
Подробнее – в программе "Московский патруль".