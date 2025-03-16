Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Фото: youtube.com/NASA

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки велась на YouTube-канале американского космического агентства NASA.

Корабль пристыковался к станции в 07:04 по московскому времени. Путь от стартовой площадки до МКС занял около 28 часов. В составе экипажа Crew-10 космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавт JAXA Такуя Онисиуже и астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс.

Ожидается, что в скором времени МКС на этом же корабле покинут российский космонавт Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Изначально запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию планировался в ночь на 13 марта. Однако затем NASA отменило запуск менее чем за час до старта после того, как специалисты выявили неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9.

В конечном итоге Crew Dragon стартовал к МКС в ночь на 15 марта. Запуск аппарата из Космического центра Кеннеди во Флориде прошел штатно.