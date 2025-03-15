Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Фото: youtube.com/NASA

Космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции (МКС). Запуск аппарата из Космического центра Кеннеди во Флориде прошел штатно. Об этом свидетельствует трансляция запуска на YouTube-канале американского космического агентства NASA.

В составе экипажа Crew Dragon астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков и астронавт JAXA Такуя Ониси. На данном аппарате на Землю должны будут вернуться астронавты, которые застряли на МКС на 9 месяцев.

Стыковка космического корабля к МКС запланирована на вечер субботы, 15 марта.

Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС 5 июня прошлого года. Изначально запуск планировался на май, однако из-за возникших проблем его перенесли. Позже стало известно, что астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner.

В ночь на 13 марта NASA отменило запуск миссии Crew-10 на МКС менее чем за час до старта. Запуск был отменен после того, как специалисты выявили неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.