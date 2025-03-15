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Корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Фото: youtube.com/NASA
Космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции (МКС). Запуск аппарата из Космического центра Кеннеди во Флориде прошел штатно. Об этом свидетельствует трансляция запуска на YouTube-канале американского космического агентства NASA.
В составе экипажа Crew Dragon астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков и астронавт JAXA Такуя Ониси. На данном аппарате на Землю должны будут вернуться астронавты, которые застряли на МКС на 9 месяцев.
Стыковка космического корабля к МКС запланирована на вечер субботы, 15 марта.
Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС 5 июня прошлого года. Изначально запуск планировался на май, однако из-за возникших проблем его перенесли. Позже стало известно, что астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner.
В ночь на 13 марта NASA отменило запуск миссии Crew-10 на МКС менее чем за час до старта. Запуск был отменен после того, как специалисты выявили неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.
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