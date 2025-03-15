Глава РФПИ Дмитриев предложил Маску направить миссию РФ и США на Марс в 2029 году

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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную миссию России и Соединенных Штатов на Марс в 2029 году.

Глава РФПИ напомнил, что в 2025 году отмечается пятидесятая годовщина первого международного полета в космос в рамках миссии СССР и США "Союз – Апполон".

"Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения", – написал Дмитриев в социальной сети X.

Так руководитель РФПИ прокомментировал планы Маска отправить роботов с искусственным интеллектом (ИИ) на Марс. Тогда предприниматель отмечал, что подобное путешествие возможно раз в 26 месяцев, то есть следующее случится в ноябре 2026 года.