17 марта, 08:38Безопасность
МВД предупредило о мошеннической схеме с якобы перерасчетом за коммунальные услуги
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Мошенники от лица управляющей компании начали похищать персональные данные, предлагая перерасчет за коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УБК МВД России.
Как рассказали в ведомстве, злоумышленники связываются с гражданами через мессенджеры, соцсети и электронную почту. В сообщениях они предлагают потенциальным жертвам оплатить счет с выгодной скидкой.
Для оплаты коммунальных услуг аферисты предлагают перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, который оформлен под форму оплаты коммунальных услуг. Затем пользователям предлагается ввести персональную информацию, адрес проживания и данные банковской карты для проведения платежа, которые сразу после введения оказываются у мошенников, предупредили в МВД.
Ранее сообщалось и о другой мошеннической схеме. Аферисты под видом сотрудников операторов мобильной связи пытаются получить доступ к сим-картам и мобильным банкам россиян. В ходе разговора с потенциальной жертвой они просят набрать определенную комбинацию якобы для проверки телефонной линии.
В МВД призвали не нажимать комбинацию цифр и символов, а также сразу сбрасывать подобный звонок.
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с платными звонками