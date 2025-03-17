МВД предупредило о мошеннической схеме с якобы перерасчетом за коммунальные услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники от лица управляющей компании начали похищать персональные данные, предлагая перерасчет за коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УБК МВД России.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники связываются с гражданами через мессенджеры, соцсети и электронную почту. В сообщениях они предлагают потенциальным жертвам оплатить счет с выгодной скидкой.

Для оплаты коммунальных услуг аферисты предлагают перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, который оформлен под форму оплаты коммунальных услуг. Затем пользователям предлагается ввести персональную информацию, адрес проживания и данные банковской карты для проведения платежа, которые сразу после введения оказываются у мошенников, предупредили в МВД.

Ранее сообщалось и о другой мошеннической схеме. Аферисты под видом сотрудников операторов мобильной связи пытаются получить доступ к сим-картам и мобильным банкам россиян. В ходе разговора с потенциальной жертвой они просят набрать определенную комбинацию якобы для проверки телефонной линии.

В МВД призвали не нажимать комбинацию цифр и символов, а также сразу сбрасывать подобный звонок.