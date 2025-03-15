МВД предупредило о мошеннической схеме со списанием денег за простой звонок

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Мошенники научились списывать деньги во время телефонного звонка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

Сначала злоумышленники отправляют сообщение с просьбой перезвонить, объясняя это помощью другу, изменением тарифов или проблемами с банковской картой.

"После того, как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что мошенники пользуются сервисами с платным звонком. Обычно подобные приложения информируют о звонке, за который спишутся деньги, однако аферисты не вставляют данное предупреждение.

Ранее стало известно, что телефонные и интернет-мошенники каждый день похищают у россиян около миллиарда рублей. Это сотни миллиардов рублей в год, которые растут ежегодно на 20–30%, уверены эксперты. Каждый мошенник в день совершает 300–400 звонков.

