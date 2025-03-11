МВД предупредило о мошеннических звонках от "важного человека"

Фото: 123RF/korobova1985

Мошенники продолжают использовать схему, согласно которой звонят жертвам и представляются "важным человеком". Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Во время звонка злоумышленники могут выдавать себя за начальников предприятий, ректоров учебных заведений, главных врачей больниц и за сотрудников органов внутренних дел.

"Подделывая аккаунты руководителей в сервисах обмена сообщениями, злоумышленники связываются с подчиненными", – добавили в МВД.

Сначала мошенники от лица начальника жертвы отправляют сообщения, в которых предупреждают, что скоро сотруднику поступит звонок от важного лица. Также злоумышленники могут просить как можно скорее ответить на сообщение.

Затем человеку рекомендуют следовать по указанным шагам. После этого мошенники могут украсть у жертвы персональные данные, платежные и денежные средства, подчеркнули в министерстве.

Как рассказали в ведомстве, ранее злоумышленники, выдавая себя за руководителя полиции ЦФО, отправили сообщения некоторым сотрудникам.

"Просим не поддаваться на подобные уловки! Не позволяйте злоумышленникам убедить вас, не передавайте никаких данных! Будьте бдительны!" – предупредила пресс-служба.

Ранее МВД России посоветовало россиянам обновить приложение мессенджера Telegram, чтобы видеть страну и дату регистрации пользователя, который выходит на связь, и не общаться с аферистами. Там рассказали, что если данные пользователя не соответствуют тому, что он говорит и кем представляется, необходимо остановить общение.