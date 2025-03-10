МВД предупредило об ответственности за сдачу аккаунтов в аренду

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Сдача в аренду аккаунтов в мессенджерах грозит привлечением к ответственности. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в своем телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что аккаунты приобретают или берут в аренду мошенники в целях сохранения трафика.

"Злоумышленники вовлекают молодежь в тематических каналах, в чатах онлайн-игр, в сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях, и уверяют, что аренда аккаунта – это "серый" или даже легальный способ заработка", – рассказали в управлении МВД.

Там также отметили, что самым молодым установленным участником данной схемы является десятилетний мальчик, предоставивший свой аккаунт call-центру за 1,5 тысячи рублей. В МВД добавили, что арендованные аккаунты используют для обмана людей, а также шантажа и вербовки участников в различные запрещенные организации.

"Если аккаунт был использован для уголовных преступлений, значит, в первую очередь полиция придет к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший его в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы", – пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники начали просить граждан сдать свой аккаунт в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) в аренду за 200 рублей в день. В итоге злоумышленники используют учетную запись для кражи личных данных или вымогательства.

