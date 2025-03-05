Песков рассказал о звонках телефонных мошенников

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Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову не раз звонили телефонные мошенники. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым.

"Звонили неоднократно. Пока не ловился. Но один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной", – приводятся слова пресс-секретаря в телеграм-канале журналиста.

Например, в 2022 году Песков рассказывал, что его дочь попалась на уловки злоумышленников с банковскими картами. Однако деньги удалось вернуть. Как подчеркивал представитель Кремля, его дочь была знакома с правилами цифровой безопасности, но аферисты смогли убедить ее назвать данные и снять средства с двух карт.

Ранее у 93-летней петербургской актрисы Лидии Доротенко, сыгравшей в фильме "Брат", украли пенсию. Женщина, находясь на почте, положила 30 тысяч рублей в паспорт. После этого неизвестный украл документ актрисы вместе с деньгами.

Сама актриса в полицию обращаться не стала. Правоохранители увидели публикацию о краже в Сети, проверили информацию и взяли заявление у пенсионерки.

