МВД рекомендовало обновить Telegram, чтобы видеть дату регистрации пользователя

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МВД РФ рекомендовало обновить приложение мессенджера Telegram, чтобы видеть страну и дату регистрации пользователя, который выходит на связь, и не общаться с аферистами. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ведомства.

"В новой версии реализована функция, направленная на борьбу с мошенничеством. Теперь при связи с незнакомым номером пользователи смогут увидеть дату регистрации и страну, в которой зарегистрирован телефонный номер", – говорится в сообщении.

Если данные пользователя не соответствуют тому, что он говорит и кем представляется, необходимо остановить общение, подчеркнули в ведомстве. Также правоохранители посоветовали с осторожностью относиться к недавно зарегистрированным аккаунтам.

Ранее мошенники стали использовать бот в Telegram от имени "Почты России", который якобы помогает найти потерянную посылку.

Изначально человеку звонят от имени компании, сообщая сведения о заказном письме или посылке. В этот момент злоумышленники убеждают людей воспользоваться чат-ботом в Telegram для уточнения адреса. Бот имитирует активную деятельность, но параллельно пытается в автоматическом режиме получить доступ к аккаунту.

