МВД предупредило о схеме мошенничества с сим-картами и банками

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Мошенники под видом сотрудников операторов мобильной связи пытаются получить доступ к сим-картам и мобильным банкам граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Отмечается, что злоумышленники в ходе разговора с потенциальной жертвой просят набрать определенную комбинацию, якобы необходимую для проверки телефонной линии.

"Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей сим-карте и будут делать звонки за ваш счет", – рассказали в ведомстве.

Там также посоветовали сразу же сбрасывать такой звонок.

Ранее стало известно, что телефонные и интернет-мошенники каждый день похищают у россиян около миллиарда рублей. Это сотни миллиардов рублей в год, которые растут ежегодно на 20–30%, уверены эксперты. Каждый мошенник в день совершает 300–400 звонков.

