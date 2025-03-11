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11 марта, 13:30

Общество

Спасатели напомнили о рисках на льду с приходом теплой погоды

Спасатели напомнили о рисках на льду с приходом теплой погоды

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Спасатели призвали москвичей не выходить на лед

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На этой неделе в Москве ожидаются температурные рекорды: столбики термометров могут подняться до 15 градусов. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют жителям столицы не выходить на лед.

Спасатель-водолаз ГКУ МО "Мособлпожспас" Максим Максимов напомнил, что в Московской области регулярно проводятся мероприятия по предотвращению несчастных случаев на воде. Специалисты проводят беседы с рыбаками и любителями прогулок по льду, предупреждая об опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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