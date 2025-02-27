Столичная прокуратура описала портрет типичного преступника

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Большую часть преступлений в Москве в 2024 году совершили мужчины от 35 до 49 лет (17 196 человек, 54,2%), сообщает столичная прокуратура.

Всего в прошлом году совершили преступления 31 726 лиц. На втором месте оказались граждане в возрасте от 18 до 24 (17,5%), а за ними – от 25 до 29 лет и от 50 лет и старше (15,5 и 11,9% соответственно). Меньше всего преступников (0,9%) относятся к возрастной группе от 14 до 17 лет.

Кроме того, более половины от всех злоумышленников (17 912 человек) не являются жителями Москвы. Чаще всего преступления совершают мужчины (83%), а не женщины (17%). Обычно преступник – это лицо без постоянного источника дохода (60,4%), либо служащий (15,3%) или студент/ученик (2,1%), говорится в публикации.

70,1% от всех совершивших преступление обладают средним образованием, 24,2% – высшим, и лишь 0,8% – начальным. Также выяснилось, что 12,2% лиц при совершении злодеяний были в состоянии алкогольного опьянения, а 1% – наркотического опьянения.

"11 244 (35,4 %) человека ранее совершали преступления", – заключили в прокуратуре.

Ранее в столичной полиции рассказывали, что за 2024 год число разбоев в Москве уменьшилось на 27,8%, грабежей – на 21,7%, краж – на 15,9%, включая квартирные (25,1%). Также было раскрыто 8 964 преступления, совершенных организованными преступными группами, установлено 2 219 их участников и два гражданина, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

