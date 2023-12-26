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26 декабря, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": полиция Москвы задержала мужчину за квартирную кражу

"Безопасный город": полиция Москвы задержала мужчину за квартирную кражу

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Оперативники Москвы задержали мужчину, которого подозревают в квартирной краже. Как установили следователи, он зашел в подъезд жилого дома и проник в квартиру, дверь которой была не заперта. Оттуда он похитил рюкзак с ноутбуком и деньгами, указали правоохранители.

По информации следствия, сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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