26 декабря, 21:30Происшествия
"Безопасный город": полиция Москвы задержала мужчину за квартирную кражу
Оперативники Москвы задержали мужчину, которого подозревают в квартирной краже. Как установили следователи, он зашел в подъезд жилого дома и проник в квартиру, дверь которой была не заперта. Оттуда он похитил рюкзак с ноутбуком и деньгами, указали правоохранители.
По информации следствия, сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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Программа: Безопасный город