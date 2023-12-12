Владельцев авто, не поставивших их на учет из-за сбоя ГИБДД, ждет штраф

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Собственнику автомобиля грозит штраф, если он не успеет зарегистрировать его в ГИБДД в установленные законом сроки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина.

Ранее стало известно, что технически зарегистрировать автомобиль невозможно, поскольку в работе базы ГИБДД по всей России произошел сбой.

По словам Травина, регистрация автомобиля во время сбоя – это полная беда. Он напомнил, что по закону, если не поставить машину на учет в течение 10 дней, это будет считаться административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей. Если же прибавить сюда штраф за управление незарегистрированным автомобилем, то получится плюс еще 500 рублей.

Эксперт считает, что водителей, которые во время сбоя не смогли зарегистрировать автомобиль, штрафовать не стоит, поскольку они не виноваты в сложившейся ситуации.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что на портале "Госуслуги" появилась функция оформления безопасной сделки по купле-продаже автомобиля. При покупке или продаже авто банк "заморозит" средства на специальном счете.

Москвичи смогут приобрести автомобиль через портал "Госуслуги"