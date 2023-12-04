Возможность безопасной купли-продажи автомобиля появилась на портале "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На портале "Госуслуги" появилась функция оформления безопасной сделки по купле-продаже автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Сервис "Госуслуг" по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив", – говорится в сообщении.

При покупке или продаже авто банк "заморозит" средства на специальном счете. Лицо сможет получить их после регистрации машины в ГИБДД.

Благодаря сервису пользователи также могут бесплатно проверить автомобиль, быть уверенными в безопасности сделки, сэкономить на комиссии, а также записаться в ГИБДД в онлайн-формате.

Ранее стало известно, что приобрести с бюджетом до 500 тысяч рублей можно автомобили Hyundai и Renault. Автоэксперт Ярослав Бойко также рекомендовал обратить внимание на модели Nissan Almera Classic и Lada Priora. Однако подобные расценки желающие купить авто найдут только на вторичном рынке, обратил внимание он.



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