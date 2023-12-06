Москвичам рассказали, какие документы доступны в приложении "Мой id"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В мобильном приложении "Мой id" люди могут хранить данные своих документов, чтобы быстро получать к ним доступ или делиться с доверенными лицами. Приложением пользуются уже более 45 тысяч москвичей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В департаменте информационных технологий Москвы добавили, что с помощью приложения можно не только просматривать данные документов, но и получать госуслуги, количество которых постоянно растет.

Пользоваться приложением может каждый зарегистрированный пользователь портала mos.ru. После скачивания в "Мой id" надо авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru, после чего туда подтянутся все сведения о документах, которые человек указывал в своем личном кабинете или при получении госуслуг.

Всего в приложении доступны 12 документов, среди которых российский и загранпаспорта, карта москвича, единый читательский билет, СНИЛС, полис ОМС, водительское удостоверение, ИНН и сведения о питомцах. Данные документов либо открываются в полном виде, либо в формате штрихкода или QR-кода. Также с помощью специальной функции сведения можно отправить доверенному лицу.

Уточняется, что в некоторых случаях у гражданина могут потребовать оригиналы документов, если того потребует регламент предоставления услуг.

Также в приложении есть возможность предъявлять QR-коды поощрений с сайта "Миллион призов". Если человек обменял баллы на поощрение на сайте "Миллион призов", в приложение добавляется QR-код, который необходимо показать сотруднику предприятия-партнера.

Информация, используемая приложением, хранится в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями регулятора в сфере информационной безопасности. На телефоне пользователя эти данные не сохраняются. Для дополнительной безопасности можно установить вход по ПИН-коду или отпечатку пальца.

Ранее сообщалось, что СНИЛС в формате штрихкода можно показывать во всех московских офисах "Мои документы". Сотрудник считает его специальным сканером, тем самым данные автоматически попадут в систему.

Москвичи смогут предъявить СНИЛС в виде штрихкода в офисах "Мои документы"