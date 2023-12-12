12 декабря, 08:59Технологии
Выдачу прав и регистрацию машин приостановили в столице из-за сбоя
Фото: Москва 24
Выдачу прав и регистрацию транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции Москвы временно приостановили из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что сейчас специалисты устраняют последствия сбоя. Когда подразделения Госавтоинспекции возобновят оказание госуслуг в полном объеме, об этом сообщат.
Ранее технический сбой произошел в федеральной информационной системе Госавтоинспекции в октябре. Тогда регистрация транспортных средств и выдача водительских прав была также затруднена.
Позднее МВД РФ устранило технический сбой информационных ресурсов, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД. Россияне, которые из-за сбоя не смогли воспользоваться госуслугами, смогли в первоочередном порядке получить их в подразделениях Госавтоинспекции.
МВД устранило технический сбой информресурсов Госавтоинспекции
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