22 декабря, 15:06Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск, дрон летел на Москву. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – сообщил мэр.
Собянин добавил, что на территории происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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