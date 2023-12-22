Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск, дрон летел на Москву. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – сообщил мэр.

Собянин добавил, что на территории происшествия работают сотрудники экстренных служб.



Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе – Собянин