Москвичам рассказали, как обезопасить квартиру от домушников на Новый год

В период новогодних каникул в России учащаются случаи квартирных краж, предупреждают эксперты. Это связано с тем, что многие уезжают на дачу или в путешествия и оставляют жилище без присмотра. Рассказываем, как злоумышленники выбирают цели, а также каким образом можно защититься от домушников.



Сам себе враг

Во время новогодних каникул, как и в период любых других длительных выходных, учащаются квартирные кражи. Об этом Москве 24 рассказал подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников.

По его словам, это связано с тем, что россияне отправляются в путешествия, на дачу или много ходят в гости, оставляя жилье без присмотра. Раньше, чтобы понять, что хозяин уехал, воры прибегали к разнообразным уловкам. Например, подсовывали рекламные буклеты под ручки, клеили стикеры на дверь или забивали газетами почтовые ящики, а после проверяли, кто не убрал мусор.

Сейчас же сами жильцы предоставляют злоумышленникам всю необходимую информацию. "Социальные сети – главный враг личной безопасности", – подчеркнул эксперт.





Олег Иванников подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Граждане выезжают за рубеж, на дачи или ходят в гости и рассказывают об этом в социальных сетях. Также они публикуют фотографии с отдыха, тем самым подтверждая тот факт, что находятся вдали от дома. Это дает злоумышленникам возможность отслеживать передвижения россиян и совершать противоправные деяния.

Вместе с тем Иванников уточнил, что за последние годы общее количество краж в Москве сократилось, а их раскрываемость выросла, так как эффективно работает система "Безопасный город". Установленные в столице видеокамеры фиксируют перемещения злоумышленников. В результате полиция может достаточно быстро раскрыть личности преступников.



Дружите с соседями

Чтобы не стать жертвой квартирных воров, в первую очередь необходимо проявить бдительность. В частности, не стоит открыто демонстрировать свое благосостояние посторонним людям.

Кроме того, если человек отправляется в путешествие, лучше не сообщать об этом в интернете, рассказал Москве 24 эксперт в области безопасности Александр Власов.





Александр Власов эксперт в области безопасности Если вы пользуетесь социальными сетями, необязательно писать в них о том, что вы куда-то уезжаете. Также не нужно выкладывать фотографии с отдыха. Помимо факта отъезда, по таким публикациям злоумышленники поймут, что у вас водятся деньги.

Защитить квартиру от преступников поможет и установка сигнализации. По словам Власова, в настоящий момент на рынке присутствует достаточное количество предложений. Можно выбрать как государственную охрану, так и ЧОП.

Не менее важным пунктом являются дружеские отношения с соседями. Они могут присмотреть за квартирой и предупредить хозяев о появлении каких-то подозрительных людей или знаков. Также на случай активности "старомодных" воров снять рекламные стикеры с дверей и вытащить "спам" из почтового ящика.

