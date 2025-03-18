Банки РФ обяжут ввести в приложениях функцию для заявления о мошенничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские банки обяжут ввести в свои мобильные приложения функцию, по которой клиенты смогут заявить о мошенническом переводе. Об этом сообщается на сайте Центробанка России.

С 1 октября 2025 года клиенты банков, используя мобильное приложение, смогут подтвердить или опровергнуть факт совершения операции, по которой финансовая организация получила запрос от регулятора. Это необходимо для того, чтобы исключить вероятность того, что перевод был совершен под влиянием мошенников, отметили в ЦБ.

Способ взаимодействия возможен, если пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а правоохранители запрашивают информацию в Банке России. Кроме того, пострадавшие от подобных действий смогут получать от банков справку о мошенническом переводе, которую можно предоставить в полиции.

Согласно новым требованиям ЦБ, банки будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей о выдаче карт детям в возрасте от 14 до 18 лет. Финансовые организации должны будут информировать родителей обо всех операциях по счету детей, что будет прописано в договоре с банком.

В свою очередь, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Центробанк обсуждает разумное ограничение на количество карт, которые можно оформить на одного человека. По ее словам, ограничения не затронут обычных граждан, так как они не открывают "по сотне карт".