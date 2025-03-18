Банки РФ обяжут уведомлять родителей о выдаче детям карт с 29 марта

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Российские банки будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей о выдаче карт детям в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Как уточнил регулятор, также финансовые организации должны будут информировать родителей обо всех операциях по счету детей. Это будет прописываться в договоре с банком.

Центробанк предложил внедрить в финансовых организациях уведомления для родителей по картам детей для защиты от дропперства в феврале.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина объясняла, что в дропперство вовлекаются молодые люди, подростки и несовершеннолетние. Она призвала обращать на это внимание не только родителей, но и банки.

Согласно данным ЦБ, ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч человек, включая иностранцев. Людей привлекает способ заработать "легкие" деньги, уточнила зампред Центробанка Ольга Полякова.

