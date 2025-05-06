"Московский патруль": спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки и передали его полиции

Столичные спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который прыгнул в воду с Большого Москворецкого моста. После спасенного мужчину передали сотрудникам речной полиции.

Линейный отдел МВД России на водном транспорте контролирует акваторию протяженностью больше 670 километров, не только в Москве, но и Тульской и Калужской областях. Полицейские ловят браконьеров, следят за соблюдением транспортной безопасности, а также проверяют маломерные суда, которые оказывают коммерческие услуги.

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