Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар, который произошел в административном здании на востоке Москвы, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В результате случившегося никто не пострадал.

О возгорании в лакокрасочной камере административного здания на улице Плеханова стало известно днем 6 мая. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На месте происшествия были задействованы 50 сотрудников и 15 единиц техники.

До этого двух человек спасли при пожаре в московской квартире, расположенной на седьмом этаже в жилом доме на Профсоюзной улице. Людей эвакуировали с помощью спасустройств с восьмого этажа. Возгорание было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

