Ликвидирован крупный пожар на Центральном рынке в городе Сунжи Ингушетии

Фото: телеграм-канал "Администрация г.Сунжа"

Пожар на Центральном рынке в городе Сунжи Ингушетии был ликвидирован, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации местных властей, пожар ликвидирован в 03:28 по московскому времени. Площадь возгорания составила около 1,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадал один молодой человек 2007 года рождения, получивший множественные резанные раны обеих кистей рук. Он был оперативно доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Пожар на площади более 1,2 тысячи квадратных метров возник на территории Центрального рынка в Сунже в Ингушетии ночью 2 мая. По предварительной информации, загорелись павильоны рынка.

Ранее один человек погиб из-за пожара в многоэтажке в Великом Новгороде. На момент прибытия пожарных из окон третьего и четвертого этажей шел дым. Во время ЧП пострадали два человека и были переданы медикам. При этом личный состав МЧС спас восемь жильцов, включая троих детей.