Крупный пожар возник на Центральном рынке в городе Сунжи Ингушетии

Фото: телеграм-канал "Администрация г.Сунжа"

Пожар на площади более 1,2 тысячи квадратных метров возник на территории Центрального рынка в Сунже в Ингушетии ночью 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По предварительной информации, загорелись павильоны рынка. Прибывшим пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить его дальнейшее распространение. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства региона Магомеду Евлоеву прибыть на место происшествия.

Ранее один человек погиб из-за пожара в многоэтажке в Великом Новгороде. На момент прибытия пожарных из окон третьего и четвертого этажей шел дым. Во время ЧП пострадали два человека и были переданы медикам. При этом личный состав МЧС спас восемь жильцов, включая троих детей.