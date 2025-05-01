Один человек погиб из-за пожара в многоэтажке в Великом Новгороде

Фото: телеграм-канал "МЧС Новгородской области"

Один человек погиб во время пожара в многоэтажном доме Великого Новгорода, передает пресс-служба МЧС Новгородской области.

Сообщение о возгорании в здании на Большой Московской улице поступило в экстренные службы в 17:14 по местному времени. На момент прибытия пожарных из окон третьего и четвертого этажей шел дым.

Во время ЧП пострадали два человека и были переданы медикам. При этом личный состав МЧС спас восемь жильцов, включая троих детей.

Пожар был ликвидирован к 18:01. Однако внутренняя отделка и имущество комнаты на третьем этаже оказались полностью уничтожены, заключили в ведомстве.

Ранее в Оренбурге на улице Фрунзе загорелась баня. К моменту прибытия огнеборцев пламя перекинулось на крыши рядом стоящих домов. Площадь пожара составляла около 200 "квадратов".

Тушением огня занимались 28 человек и семь единиц техники. О пострадавших информация не поступала.