Два человека спасены на пожаре в жилом доме в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Двух человек спасли на пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного МЧС.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже.

"С помощью спасустройств с восьмого этажа огнеборцы спасли двух человек. Они переданы медикам для осмотра", – говорится в сообщении.

Позже пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

Ранее пожар произошел на крыше трехэтажного неэксплуатируемого здания на Азовской улице в Москве. В здании горели строительные материалы и утеплитель.

До этого в столице также загорелось здание Стасовских гостиниц, которое было построено в начале XIX века по указу императора Павла I. В экстренных службах заявляли, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.