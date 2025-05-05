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05 мая, 11:11

Происшествия

Два человека спасены на пожаре в жилом доме в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Двух человек спасли на пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного МЧС.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже.

"С помощью спасустройств с восьмого этажа огнеборцы спасли двух человек. Они переданы медикам для осмотра", – говорится в сообщении.

Позже пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

Ранее пожар произошел на крыше трехэтажного неэксплуатируемого здания на Азовской улице в Москве. В здании горели строительные материалы и утеплитель.

До этого в столице также загорелось здание Стасовских гостиниц, которое было построено в начале XIX века по указу императора Павла I. В экстренных службах заявляли, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Пожар в доме на юго-западе Москвы полностью потушен

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