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21 мая, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе водного патруля ЦОДД

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Водный патруль ЦОДД в прошлом сезоне проплыл 16 тысяч километров. С начала текущего сезона экипаж уже успел спасти жизнь одному тонущему человеку.

По словам одного из сотрудников ведомства Евгения Сереброва, экипажи следят за различными нарушениями. В частности, в столице часто встречаются случаи нарушения правил парковки, стоянки и швартовки, а также превышение скорости.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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