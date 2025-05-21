"Московский патруль": москвичам рассказали о работе водного патруля ЦОДД

Водный патруль ЦОДД в прошлом сезоне проплыл 16 тысяч километров. С начала текущего сезона экипаж уже успел спасти жизнь одному тонущему человеку.

По словам одного из сотрудников ведомства Евгения Сереброва, экипажи следят за различными нарушениями. В частности, в столице часто встречаются случаи нарушения правил парковки, стоянки и швартовки, а также превышение скорости.

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