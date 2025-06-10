"Известия": мошенники начали использовать тему отдыха в детских лагерях

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Мошенники начали использовать схемы обмана, в рамках которых предлагают родителям оформить документы и предоставить путевки в лагеря для их детей. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперты выяснили, что злоумышленники предлагают потенциальным жертвам приобрести горящие туры, забронировать лучшие места отдыха или пиковые даты, делая акцент на ограниченности акций по времени и небольшом количестве доступных мест.

После этого аферисты просят перевести средства за бронирование места, трансфер или питание. При этом родители не замечают в этих условиях ничего подозрительного и переводят деньги за отдых детей.

Вместе с тем мошеннические схемы могут основываться на партнерских и государственных программах, с помощью которых детям ежегодно выделяются путевки, указал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

Он также обратил внимание, что существует вероятность, что мошенники начнут копировать реальные сайты и аккаунты лагерей в социальных сетях. На таких ресурсах может быть интегрирована ненастоящая авторизация через портал "Госуслуги", что позволит злоумышленникам красть не только средства, но и доступ к учетным записям россиян.

Кроме того, аферисты применяют схему "Мамонт", создавая поддельные фейковые сайты, на которых предлагают пользователям забронировать путевку в лагерь и внести предоплату, действуя по аналогии с поддельными бронированиями отелей.

В случае с покупкой путевок в детские лагеря преступники могут использовать вредоносное программное обеспечение. Например, они отправляют APK-файл под предлогом бронирования через определенное приложение, чтобы запустить на устройстве программу и заразить гаджет.

До этого злоумышленники использовали клоны реальных сайтов для сбора предоплаты, полной оплаты туров или персональных данных родителей. Кроме того, для кражи учетных записей в мессенджерах мошенники рассылали фишинговые письма, в которых предлагали проголосовать за ребенка в конкурсе, главным призом которого якобы были путевки в лагерь.

В таком случае группой риска становятся семьи с детьми младшего и среднего школьного возраста, а также молодые родители, которые пока не знают об особенностях бронирования мест в лагерях. Такие люди, подчеркнули эксперты, зачастую принимают решение за короткий срок, поэтому могут не заметить ошибок в оформлении сайта.

При выборе лагеря для ребенка специалисты рекомендовали искать официальный сайт учреждения. Там можно узнать, через какие организации и в каком порядке можно приобрести путевку.

Кроме того, не следует доверять поисковой выдаче, поскольку мошенники продвигают свои сайты через специальные инструменты. Также важно обращать внимание на оформление сайта и его домен, отметили эксперты.

Как ранее рассказала глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова, путевка в подмосковный детский лагерь на две недели обойдется россиянам в 70–80 тысяч рублей. Однако, уточнила она, есть льготные категории детей, которым выделяются бесплатные путевки из федерального бюджета.