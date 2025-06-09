"Московский патруль": в Москве задержана группа мошенников за хищения под видом инвестиций

Сотрудники полиции задержали в Москве группу из шести лжеинвесторов, похитивших более 21 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, пятеро мужчин в возрасте от 21 до 31 года и 24-летняя женщина создали фирму и от ее имени привлекали деньги граждан, обещая высокий доход от вложений в ценные бумаги. Своих жертв аферисты находили на онлайн-платформах по поиску работы. Соискателей приглашали в офисы, местоположение которых они меняли.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

