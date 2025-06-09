Пожар произошел в гимназии в Горно-Алтайске

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Алтай"

Крупный пожар площадью 1 000 квадратных метров произошел в здании гимназии № 3 города Горно-Алтайска. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике Алтай.

Огонь охватил здание по всей площади. На место уже прибыли пожарные, которым удалось локализовать возгорание. Всего к тушению огня привлечены 63 специалиста и 18 единиц техники МЧС.

В данный момент пожарные продолжают проливку и разборку конструкций.

Ранее автомобильные покрышки воспламенились на открытой территории в Анапе. Площадь пожара составляла 650 квадратных метров. Огнем были повреждены не только покрышки, но и кафе, а также шесть торговых палаток.

Еще одно крупное возгорание произошло до этого на полигоне твердых бытовых отходов в Чите. Его площадь достигала 2 тысяч "квадратов", тушение при этом осложнялось сильными порывами ветра до 25–30 метров в секунду.