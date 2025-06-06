Кафе и торговые палатки повреждены огнем в парке развлечений Анапы

Фото: телеграм-канал SHOT

Автомобильные покрышки воспламенились на открытой территории в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На данный момент огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, которое произошло на улице Пионерском проспекте. Площадь пожара составляет 650 квадратных метров. Для полного тушения огня задействованы 50 сотрудников подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона и 17 единиц техники.

При этом, как уточнило ведомство, информацию которого передает ТАСС, огнем повреждены не только покрышки, но и кафе, а также 6 торговых палаток.

Мэрия Анапы добавила в своем телеграм-канале, что возгорание было выявлено на территории парка развлечений "Джунгли". В результате ЧП жертв и пострадавших нет.

Ранее мусор загорелся на открытой территории в подмосковном поселке Сафроново. В районе Раменского работали пожарно-спасательные подразделения. Зарево от огня было видно за несколько километров, в частности, из соседнего Жуковского.

