Детская площадка сгорела на юго-востоке Москвы

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Детская площадка сгорела в результате пожара, произошедшего на территории жилого дома на Нижегородской улице в Москве, сообщали в пресс-службе столичного подразделения МЧС России.

Огонь охватил 30 квадратных метров, уточнили в ведомстве, добавив, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано. В тушении пожара принимали участие 18 сотрудников и 4 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Еще одно возгорание было ликвидировано ранее в деревне Тарова Пермского края. Там дом загорелся после удара молнией. Пожар охватил 96 квадратных метров, включая крышу и надворные постройки. Пожарные прибыли на место и предотвратили распространение огня на другие здания. Пострадавших нет.

До этого в Нижнем Новгороде силами 109 человек и 37 единиц техники был потушен пожар в жилом доме. Огонь начал распространяться из квартиры на 8-м этаже и от балконов с 8-го по 9-й этаж. Возгорание было локализовано на площади 900 "квадратов", пострадали 13 квартир.