Дом сгорел после удара молнии в Пермском крае

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Дом загорелся после удара молнией в деревне Тарова Пермского края, передает региональный главк МЧС РФ в телеграм-канале.

В ведомстве указали, что специалистам удалось предотвратить переход огня на другие здания.

По информации МЧС, жильцы дома на Молодежной улице услышали вечером 2 июня странный звук и вышли на улицу. Как указывает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, люди рассказали, что там загорелась крыша дома. Они вызвали пожарных и попытались ликвидировать огонь сами.

"По прибытии к месту вызова первого подразделения происходило горение жилого дома с надворными постройками. Предварительно: причиной пожара могли послужить грозовые разряды", – уточнили в МЧС.

Пожар распространился на площади в 96 квадратных метров. Над ликвидацией возгорания работали 20 сотрудников и техника МЧС. В результате случившегося пострадавших нет. От дома остались целыми только металлические листы кровли. Кроме того, пожар уничтожил и постройки во дворе.

Ранее СМИ сообщали, что в селе Крохалево 52-летнюю доярку поразила молния. Женщина якобы возвращалась домой после работы, когда началась гроза. В региональном управлении СК уточнили, что молния попала в женщину, в результате чего она скончалась.

