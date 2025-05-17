NBC: жертвами сильных гроз в Западной Вирджинии стали два человека

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В результате сильных гроз в штате Западная Вирджиния погибли два человека. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC.

По данным СМИ, трагедия произошла вечером 16 мая на севере Вирджинии. Два человека погибли, когда во время грозы деревья упали на их автомобили, говорится в сообщении.

Пятничные грозы в округе Колумбия сопровождались сильным ветром и градом. Отмечается, что эти штормы могли повалить деревья и повредить линии электропередач.

Ранее сообщалось, что в Японии во время игры в футбол на территории школы Тэдзукаяма Гакуэн в подростков ударила молния. В результате у одного из учеников остановилось сердце. Кроме того, удар молнии оглушил еще двоих подростков. Всех пострадавших увезли в больницу.