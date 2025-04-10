В Японии после удара молнии у подростка остановилось сердце

Фото: 123RF/valdezrl

В японском городе Нара около 17:50 (11:50 мск – Прим. ред.) во время игры в футбол на территории школы Тэдзукаяма Гакуэн в подростков ударила молния. Об этом сообщает агентство Киодо.

По информации местной полиции, из-за случившегося у одного из учеников произошла остановка сердца и дыхания. Также удар молнии оглушил еще двоих подростков. Еще трое школьников пожаловались на онемение конечностей. Всех пострадавших госпитализировали, добавили в агентстве.

По информации СМИ, полицейские совместно с другими службами расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее из-за удара молнии погибли четыре футболистки, которые участвовали в региональном турнире в Колумбии. Инцидент случился на турнире в деревне Эль-Реаль. Помимо футболисток, от сильного электрического разряда пострадал один мужчина, позже он скончался в больнице. Еще две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии.