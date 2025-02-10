Cauca Hoy: четыре футболистки погибли после удара молнии в Колумбии

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Четыре футболистки, которые участвовали в региональном турнире в Колумбии, погибли после удара молнии. Об этом сообщает Cauca Hoy в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По данным местного портала, инцидент произошел во время турнира в деревне Эль-Реаль. Молния попала в группу людей, среди которых были четыре футболистки. Также от сильного электрического разряда пострадал один мужчина, который скончался в больнице. Еще две женщины в тяжелом состоянии госпитализированы, утверждают журналисты.

Ранее восемь человек погибли от удара молнии в центральном штате Индии Чхаттисгарх. В правительстве региона рассказали, что подростки возвращались из школы после экзаменов, попали под сильный дождь и решили переждать непогоду под деревом. В результате удара молнии из жизни ушли шестеро школьников и двое взрослых. Еще один ребенок получил серьезные травмы.