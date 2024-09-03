Вертолет совершил аварийную посадку под Иркутском в результате удара молнии

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Вертолет совершил аварийную посадку в Иркутской области в результате удара молнии и отказа рулевого управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера.

"Причина этой аварийной ситуации – ударила молния, отказ рулевого управления", – сказал он.

Вертолет авиакомпании "Баргузин" совершил жесткую посадку на границе с Бурятией 3 сентября. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что ведутся мероприятия поиска и спасения.

В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко отмечал, что, предварительно, крушение потерпел Ми-171. Он также подчеркнул, что о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна.

В результате жесткой посадки два медработника получили травмы. Всего на борту находились четыре члена экипажа и две медработника.

В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.