Молния ударила в российского туриста в Грузии

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Молния ударила в 32-летнего россиянина, когда тот отдыхал на одном из пляжей в грузинском курортном городе Батуми. Об этом рассказала дежурный врач Батумской республиканской больницы Тако Шантадзе телеканалу "Рустави 2".

Мужчину оперативно доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Врачи диагностировали у него ожоги тела первой и второй степени. Сейчас пострадавшего перевели в стационар для дальнейшего восстановления.

Заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин объяснил в разговоре с RT, что во время грозы купаться в водоемах или находиться на пирсе запрещено, так как человек является хорошим проводником для молнии.

"Тем более, скорее всего, это был дождь и человек сам по себе намок, то есть вода послужила дополнительным проводником", – уточнил он.

По его словам, во время грозы необходимо покинуть места купания, спрятаться в каких-то капитальных зданиях или сооружениях. Если же, как он утверждает, молния попала в человека, то в рамках оказания первой помощи ему должны сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. После этого пострадавшего необходимо доставить в ближайшую больницу для лечения.

"Но, опять же, если вы находитесь как раз в момент грозы, что-то с человеком произошло, то постараться быстро оценить обстановку и человека эвакуировать в безопасное место", – подчеркнул Щетинин.

Ранее в Армении молния повредила хачкар – каменную стелу с резным изображением креста – датируемый XIII веком. Хачкар был поврежден в селе Кармрашен Вайоцдзорской области. Заметили повреждение сотрудники областной службы охраны исторической среды во время обхода.

