Khmer Times: три человека погибли из-за удара молнии в храме Ангкор-Ват в Камбодже

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При ударе молнии на территории исторического памятника – древнего индуистского храма Ангкор-Ват в Камбодже погибли трое граждан страны. Еще десятки получили ожоги и ранения, сообщает газета Khmer Times.

По информации СМИ, инцидент произошел 16 мая около 13:00 по московскому времени. В момент происшествия на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО проходила традиционная религиозная церемония.

Один из погибших был фотографом из провинции Сиемриеп, в которой находится исторический памятник, двое других – туристки из столицы Пномпеня и провинции Кампот. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, а позже их навестили работники администрации провинции Сиемриеп, сообщает газета.

Точное число раненых не опубликовано. СМИ известно лишь то, что большинство из них являются гражданами Камбоджи. Также отсутствует информация и о пострадавших иностранцах, кроме опубликованного в тайскоязычных соцсетях заявления генконсульства Таиланда в провинции Сиемриеп об отсутствии их граждан среди раненых.

Никаких официальных сообщений от властей не было. Кроме того, журналисты рассказали, что представители властей поблагодарили СМИ, которые не публиковали ничего на эту тему, ведь такая новость вредна для национальных интересов страны, а репутация Ангкор-Вата как туристического направления может пострадать.

В газете отметили, что метеорологическая служба страны предупреждала о вероятности сильных гроз и ударов молний в районе Ангкор-Вата из-за раннего начала сезона дождей.

Журналисты, ссылаясь на независимых экспертов, сообщили, что причиной происшествия могло стать неудовлетворительное состояние или недостаточность системы громоотводов, которые установлены в историческом парке.

Между тем в результате сильных гроз в штате Западная Вирджиния погибли два человека. Трагедия произошла вечером 16 мая на севере Вирджинии. Люди погибли, когда во время грозы деревья упали на их автомобили.