Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде ликвидирован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"На месте работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории", – говорится в сообщении.

Многоквартирный дом на улице Пермякова загорелся 30 мая. Огонь начал распространяться из квартиры на 8-м этаже и от балконов с 8-го по 9-й этажи.

Пожар был локализован на площади 900 "квадратов", пострадали 13 квартир. К тушению привлекались 109 человек и 37 единиц техники.

В ходе пожара удалось спасти 10 человек, включая ребенка. При этом одна женщина погибла. Госпитализированы 6 человек и один ребенок. Еще 51 человек, включая 8 детей, были эвакуированы. В пункты временного размещения обратились 14 человек.

Ранее на юге столицы вспыхнула квартира. Огонь начал распространяться по зданию в Гурьевском проезде. К моменту прибытия пожарных пламя уже охватило 8-й и 9-й этажи многоэтажного жилого дома.

В результате пожар удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не сообщалось. Возможной причиной пожара могло стать возгорание личных вещей и мебели.

