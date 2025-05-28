Пожар площадью 1,5 кв км локализован на складе в Калуге

Пожар локализован на складе отделочных материалов в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, площадь возгорания в здании на улице Глаголева достигла 1 500 квадратных метров. При этом существовала угроза распространения огня на пристроенный магазин. Для ликвидации пожара привлечены 75 специалистов, 29 единиц техники и пожарный поезд.



"Пострадавших нет", – добавили в МЧС.

Ранее строительный рынок загорелся на Промышленной улице в подмосковном Солнечногорске. Возгорание распространилось на площади 2 100 квадратных метров.

На месте инцидента задействовали свыше 60 сотрудников МЧС и 18 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало, при этом 10 человек смогли выйти на улицу самостоятельно.

