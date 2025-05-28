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28 мая, 16:34

Происшествия

Строительный рынок загорелся в Солнечногорске на площади 2,1 тысячи "квадратов"

Видео: телеграм-канал SHOT

Строительный рынок загорелся в подмосковном Солнечногорске на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь полыхает на рынке, который находится на Промышленной улице. В настоящее время на месте ЧП задействованы свыше 60 сотрудников МЧС и 18 единиц техники.

В МЧС добавили, что 10 человек успели сами выйти на улицу. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее торговый центр горел в Зеленокумске Ставропольского края. Изначально огонь распространился на площади 600 квадратных метров, однако через некоторое время площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров.

Спустя время спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ. В тушении возгорания участвовали 32 специалиста и 12 единиц техники. При этом информация о пострадавших не поступала.

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