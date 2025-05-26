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26 мая, 22:17

Происшествия

Два крупных пожара произошли в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты МЧС России ликвидируют два крупных пожара в Иркутской области, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Первое возгорание произошло на открытом складе и в цехе по переработке резинотехнических изделий в поселке Мегет. Там огонь охватил 990 квадратных метров. К его ликвидации привлечены 29 сотрудников и 9 единиц техники МЧС.

Еще 40 спасателей и 13 единиц техники тушат огонь, распространившийся на 900 "квадратов" в котельной, столярном и деревообрабатывающем цехах, а также на складе готовой продукции в городе Братске. Там, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в торговом центре города Зеленокумска в Ставропольском крае. Огонь распространился на 600 "квадратов". Спустя время его потушили на площади 1,3 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работали 32 специалиста и 12 единиц техники МЧС.

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